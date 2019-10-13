حزب معارض يشكل حكومة ظل من (14) وزيراً

دشّن حزب “بناء السودان” حكومة ظل الحزب من “14” وزيراً من عضوية الحزب لمراقبة ومتابعة اداء الحكومة،

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وقال رئيس اللجنة السياسية بالحزب د. يعقوب موسى، في تصريحات صحفية عقب تدشين الحكومة امس، ان الخطوة تمثل تجربة فريدة وجديدة في السودان والشرق الاوسط وافريقيا، يقدمها الحزب متجاوزاً بها الاستقطاب والصراع السياسي القائم على الآيديولوجية.

وأكد بحسب آخر لحظة سعيهم لترسيخ ممارسة الديمقراطية في السودان عبر فكر برامجي ولايجاد رؤوية وطنية مبيناً ان ما دعاهم لذلك حاجة البلاد لاحزاب برامجية اكثر منها أحزاب آيديولوجية.

وتوقع موسى نجاح فكرة حكومة الظل لتفهم الحكومة الحالية لمعنى تلك الحكومات، مؤكداً تعميم الفكرة حتى على الولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)