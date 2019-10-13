شقيق الشهيد أحمد الخير: من يرفضون القصاص من الجناة “مجرمين”

هاجم شقيق الشهيد الأستاذ أحمد الخير، “سعد الخير” دعوات رفض تنفيذ عقوبة الإعدام على (27) متهماً في قضية قتل أستاذ أحمد الخير وتعذيبه بمعتقلات “خشم القربة”، وقال “سعد لمصادر: إن من يرفضون تنفيذ حكم الإعدام في حق قتلة الشهيد أحمد “مجرمين” ويمكنهم ممارسة ذات الفعل الذي قام به الجناة.

مضيفاً: نريد إعدام كل المتورطين في الحادثة أياً كان العدد (30، 20، 40) (مافي مشكلة) في حال ثبوت تورطهم، وأردف: “كل من حمل خرطوش في يده وفعل فعلته تلك يجب أن يقدم للمحاكمة وينفذ فيه القانون”.

Advertisements

موضحاً أن الحكم النهائي لم يصدر بعد، لافتاً إلى أنه تم توجيه التهم بالمادة (130) القتل العمد والمادة (21/130) الاشتراك الجنائي والمادة (21/164) الحجز غير المسموح لـ(27) متهماً، بينما تمت تبرئة ثلاثة آخرين، بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)