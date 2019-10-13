التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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دون متضرري حريق سوق أمدرمان بلاغاً ضد الهيئة القومية للكهرباء بسبب حريق السوق في العام الماضي ، وتمسكوا بتعويضهم .
في وقت أعلن فيه التجار عن تسيير موكب اليوم الى وزارة العدل لتسليم مذكرة لوزير العدل ، وقال تاجر فضل حجب اسمه:
إن تقرير الأدلة الجنائية كشفت أن اسباب الحريق تعود الى التماس كهربائي، خلاف ما أورده تقرير الدفاع المدني بشهادة
الحريق والذي ذكر ان اسباب الحريق مصدر حراري مجهول ، وطالبت المذكرة التي تحصلت صحيفة (الجريدة) على نسخة منها اثبات حقيقة المصدر المجهول وما اذا كان بدرة حارقة أم مادة كيمائية؟
وبحسب صحيفة الجريدة اشتكى التجار من أنه وبسبب الحريق في دخل بعض المتضررين اللسجون ، فيما تعرض آخرين للإفلاس و الإصابة بحالة نفسية ، وترتب على ذلك تعرض اسرهم للتشريد.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر متضررو حريق سوق أمدرمان.. بسبب الحريق دخل البعض السجون وتعرض آخرين للإفلاس والإصابة بحالة نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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