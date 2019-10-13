إيران تعلن اكتشاف حقل غاز ضخم

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، امتشاف حقل غاز جديد فيي جنوب البلاد، يبلغ الاحتياطي الموجود به 19 تريليون قدم مكعب من الغاز. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن رضا دهقان نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله ”حقل الغاز الطبيعي الجديد في الجزء الجنوبي من محافظة فارس يحوي 19 تريليون قدم مكعبة.“ احتياطي إيران من الغاز الطبيعي هو ثاني أكبر احتياطي في العالم، لكن البلد لم يصبح مصدرًا رئيسًا حتى الآن بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عقود.

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