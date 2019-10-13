مرشد إيران لـ الحرس الثوري: طوروا أسلحة متقدمة وحديثة

أمر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، قوات الحرس الثوري بتطوير أسلحة متقدمة وحديثة. ونقلت وكالة ”تسنيم“ شبه الرسمية للأنباء، الأحد، عن خامنئي قوله ”يتعين على الحرس أن يكون لديه أسلحة متقدمة وحديثة… يجب أن تكون أسلحتكم حديثة ومتقدمة. ويجب تطويرها محليًا. أنتم بحاجة لتطوير وإنتاج أسلحتكم“.

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