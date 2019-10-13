قطر تبرر دعمها للاحتلال التركي: قرار سيادي لكل دولة

بررت وزارة الخارجية القطرية موقفها الداعم للاحتلال التركي لشمال شرق سوريا، وخروجها عن الإجماع العربي بأن ذلك قرار سيادي لكل دولة.

وأصدرت الحكومة القطرية، تعليقا رسميا على تحفظها على بيان صدر أمس السبت، عن اجتماع طارئ عقدته جامعة الدول العربية بشأن العملية العسكرية التركية الجديدة شمال شرقي سوريا.

ودافع مدير المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على حسابه عبر "تويتر"، عن قرار الدوحة التحفظ على البيان الذي "أدان العملية التركية ووصفها بأنها عدوان واحتلال لأراضي دولة عربية".

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وقال الرميحي: "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية "نبع السلام" التركية في شمالي سوريا هو قرار سيادي لكل دولة".

كانت تركيا أعلنت أن الجانب القطري أبدى دعمه للعملية في مكالمة هاتفية جرت بين وزيري دفاع البلدين خلوصي آكار وخالد بن محمد العطية.

وتعرضت أنقرة في الأيام الأخيرة لانتقادات عربية ودولية واسعة على خلفية هجومها الجديد على المقاتلين الأكراد في شرق الفرات بسوريا.