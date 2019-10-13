"بوتين": هذا ما قاله "روحاني" بشأن الاعتداءات على أرامكو

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ما قاله له نظيره الإيراني حسن روحاني، بشأن الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو تدين أي أعمال تستهدف المنشآت النفطية السعودية بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

وخلال مقابلة أجرتها معه في منتجع سوتشي، RT و"العربية" و"سكاي نيوز" قبل جولة خليجية مرتقبة، كشف بوتين أن "روحاني أكد له ألا علاقة لإيران بالهجمات على منشآت أرامكو"، قائلاً: "واهم من يعتقد أن ضرب البنية التحتية النفطية سيؤثر على أسواق النفط".