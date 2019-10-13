وفد التفاوض برئاسة (دلقو) يتوجه إلى جوبا

توجه عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول، محمد حمدان دقلو، رئيس لجنة التفاوض، صباح اليوم إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان لقيادة المفاوضات مع الحركات المسلحة، غدا "الاثنين".
ويفتتح رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الجسلة الافتتاحية للمفاوضات، يحضرها عدد من رؤساء دول الجوار.
وكشف عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان لــ"اخبار الخليج 365" عن اشراك عدد من وزراء الحكومة في وفد التفاوض الرسمي.
وكان رئيس (السيادي) تلقى دعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لمخاطبة بدء المفاوضات المباشرة مع الحركات المسلحة.
ووقعت الحكومة الانتقالية منتصف الشهر الماضي اتفاق مبادئ وحسن النوايا مع الحركات المسلحة في (الجبهة الثورية) والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو.
ونص الاتفاق على وقف شامل لاطلاق النار، وارجاء تشكيل المجلس التشريعي، وتأجيل تعيين حكام الولايات إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي لاشراك حاملي السلاح في هياكل السلطة الانتقالية.
ويضم وفد التفاوض الحكومي، من اعضاء (السيادي)، محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي، الفريق اول الركن ، شمس الدين الكباشي، الفريق أول، ياسر العطا، وفد يمثل لجنة الامن والدفاع.
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