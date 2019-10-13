الجبهة الثورية: سنناقش حزمة تحفظات قبل بدء مفاوضات جوبا

قال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، إنهم سيتوجهون إلى عاصمة جنوب السودان لمناقشة القضايا التي تهم عملية السلام في البلاد، لكنه تحدث عن تحفظات يعتزمون مناقشتها مع الوساطة قبل بدء المفاوضات الرسمية مع الحكومة بجوبا غداً الاثنين.

وقال الهادي في تصريحات لمصادر: “نحن ملتزمون بإعلان جوبا وسنكون هناك في 14 أكتوبر”، لافتاً إلى أن مجموعته تريد أولاً معالجة بعض “التحفظات والمعايير” قبل بدء المحادثات.

وخلال ورشة عمل عقدت مؤخرا حول قضايا السلام في أديس أبابا، قال مسؤول رفيع في الجبهة الثورية، إن حكومة جنوب السودان تريد فرض جوبا كمكان للمحادثات بينما لم يتم الاتفاق على هذه المسألة بين الطرفين في سبتمبر الماضي.

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وأشار المسؤول، الذي فضّل حجب هويته، إلى أن الدعوة لإجراء محادثات وردت من جوبا، وأن حكومة جنوب السودان تريد تحديد أجندة المحادثات وهي الخطوة التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.

وعلمت المصادر أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بعث بوفد من حركته إلى جوبا، وتغيب عن الاجتماع المنتظر عقده غداً لعدم الاتفاق على أن تكون جوبا مقرا للتفاوض، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)