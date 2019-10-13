يستضيف مسرح الفنون الشعبية بام درمان اولى عروض فعاليات ايام السينما الافريقية “سينما الجيران” التي تنظمها جماعة الفيلم السوداني ونادي السينما السوداني، والتي تأتي هذا العام تحت محور “سينما المقاومة والتغيير”. Advertisements حيث تستهل الفعليات عروضها اليوم الأحد بالفيلم المصري “الميدان”، وتتواصل حتى الثلاثاء بمسرح خضر بشير بالخرطوم بحري وبيت الثقافة بالخرطوم”2”. وذكرت آخر لحظة بان جدول العروض يتضمن افلام “وقائع سنوات الجمر” من الجزائر و”ابك يا وطني” من جنوب افريقيا و”ساورينا” من موريتانيا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (سينما الجيران) تحرك ركود مسارح الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.