الجيش: “أدينا دورنا كاملاً بالانحياز لإرادة الشعب”

التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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قال رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة ستلتفت لتطوير وبناء منظومتها، بعد أداء دورها كاملاً في الانحياز لإرادة الشعب السوداني والعبور بالبلاد لبر الأمان.
واختتم رئيس الأركان جولة لولايتي شمال وجنوب كردفان برفقة رئيس أركان العمليات البرية وعدد من كبار القادة والأركان.
واطّلع لدى تفقده حامية تلودي بقيادة الواء 56 مشاة، على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تلودي، مؤكداً حرص القوات المسلحة على استقرار المنطقة وسلامة مواطنيها.
وفي مدينة الأبيض قال رئيس الأركان لدى مخطابته ضباط وضباط صف وجنود بقيادة الفرقة الخامسة مشاة بحسب صحيفة السوداني، إن القوات المسلحة استطاعت العبور بالسودان إلى بر الأمان وأدت دورها كاملا بانحيازها لإرادة الشعب من خلال الحراك الذي انتظم البلاد في الفترة القريبة الماضية واستكمالها للتغيير، وأضاف أنها في الفترة القادمة ستلتفت للتطوير وإعادة البناء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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