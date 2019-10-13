ملاذ غازي تغني لـ ( ليالي تاجوج)

تشارك نجمة كورال كلية الموسيقى والدراما ملاذ غازي في منتدى ليالي تاجوج الثقافية بالخرطوم، وذلك بعد نجاح تجربتها في الغناء منفردة بعيداً عن الكورال.
حيث شاركت بحسب آخر لحظة في الكثير من المنتديات كان ابرزها منتدى عوامة مراسي الشوق بشارع النيل، والذي احيته فيه اكثر من ليلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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