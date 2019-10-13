فرفور يحذر من (دعوة المظلوم)

فاجأ الفنان جمال فرفور جمهور حفله مساء الخميس الماضي بالخرطوم بتقديم أغنية “دعوة المظلوم” التي تحكي تحذير محب لمحبوبه من ان تصيبه دعوة المظلوم، بعد ان تفنن في هجره وتعذيبه. وهي كلمات الشاعر اسحق الحلنقي، والحان الملحن صلاح ادريس المعروف بالاسم الفني علي أحمد.

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وقد وجدت الاغنية تجاوبا كبيراً من جمهور الحفل الذي خصصه جمال لاغنياته الخاصة، والذي يعتبر بروفة اخيرة قبل سفره لدولة الامارات العربية المتحدة لاحياء حفل للجالية السودانية مساء يوم 18 أكتوبر الجاري بمدينة دبي.

وبحسب آخر لحظة ان فرفور قدم من قبل الكثير من اغنيات الشاعر اسحق الحلنقي، والملحن علي احمد، منها “بساط الريح”، و”صفق العنب” و”روحي ملكك”، و”المشكلة”، و”على كيفك”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)