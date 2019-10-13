ضبط عمليات صيد جائر بـ”البحر الأحمر”

تمكنت إدارة حماية الحياة البرية بولاية البحر الأحمر من ضبط 7 متهمين يقومون بعمليات صيد جائر، وضبطت بحوزة المتهمين أسلحة نارية وبنادق قنص وخرطوش وعدد من الحيوانات البرية التي تم صيدها من قبل المجموعة.

وقال مدير شرطة حماية الحياة البرية ولاية البحر الأحمر، العميد شرطة عادل محمد عبد الله بحسب صحيفة السوداني، إنه وفور تلقي المعلومة تم تشكيل تيم ميداني للتقصي وجمع المعلومات، ليتم القبض على (٧) متهمين، وبحوزتهم أسلحة عبارة عن بنادق آلية وبنادق قنص وخرطوش وعدد من الحيوانات البرية التي تم صيدها.

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وأشار إلى أنه تم أيضاً ضبط عربة “بوكس دبل كاب”، كانت تستخدم في عمليات الصيد الجائر، كما تمكن التيم من ضبط متهمين على متن عربة بوكس أثناء قيامه بتمشيط المنطقة، وبحوزتهم سلاح خرطوش وطبنجة وحيوانات برية تم صيدها بصورة غير مشروعة وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين بقسم شرطة محلية سنكات، توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)