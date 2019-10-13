وفاة (8) أشخاص غرقاً بالنيل الأبيض

التاريخ: 13-أكتوبر-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة Advertisements لقي (8) أشخاص مصرعهم أمس إثر غرق “قارب” كان يقلهم بمنطقة “المهيلة” غرب مدينة الشطيب بمحلية الدويم التابعة لولاية النيل الأبيض. وقال شهود عيان لمصادر، إن القارب كان يقل مواطنين من منطقة “المهيلة” شمال العرشكول في طريقهم إلى منطقة “الشطيب” قرب الدويم، قبل أن يتعرض للغرق، وأشاروا إلى مصرع (8) أشخاص غرقاً حيث تم انتشال جثامين (5) منهم ويجري البحث عن الـ(3) جثامين الأخرى، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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