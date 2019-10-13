حمدوك إلى جوبا غداً وحميدتي يغادر اليوم

التاريخ: 13-أكتوبر-2019 فى : أخبار 59 مشاهدة يقود عضو المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” اليوم وفداً يضم “4” منم أعضاء المجلس الى مدينة جوبا للمشاركة في الجولة الثانية من التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، فيما يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى جوبا غداً للمشاركة في المفاوضات. Advertisements وتوقعت مصادر بحسب آخر لحظة حدوث اختراقات في الجولة يتوافق عليها الاطراف. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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