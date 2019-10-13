السفير الليبي: الجالية السودانية بليبيا غير مستهدفة بحوادث القتل

التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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كشف السفير الليبي بالخرطوم علي المحروق، عن تكوين لجنة مشتركة بين السلطات الليبية والجالية السودانية للعمل على حماية الجالية هناك، مؤكداً أن الجالية السودانية غير مستهدفة أو مقصودة بحوادث القتل.
وأكد السفيثر أن الجرائم صدرت من مجموعات خارجة عن القانون وتجري ملاحقتها، نافيا علمه بوجود سودانية مفقودة بليبيا حاليا.
وقال المحروق بحسب صحيفة السوداني أمس: “ربما السبب في قتل النساء السودانيات يرجع لأنهن يتزيّنّ بالذهب، لذلك يقصدهم المجرمون”، وأضاف: “نبهت وزارة الخارجية لهذه النقطة وبدورها ستنبه الجالية هناك”، وتابع: “السودانيون موجودون ببنغازي بأعداد كبيرة ومحبوبون”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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