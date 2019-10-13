وزير التجارة يبحث ظاهرة صفوف الخبز

يلتئم اجتماع موسع غداً الاثنين يضم وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، وكيل الوزارة محمد علي عبد الله، وكيل الحكم الاتحادي، الامين العام لولاية الخرطوم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مدير المخزون الاستراتيجي، ممثل وزارة الطاقة، مدير هيئة المواصفات والمقاييس، رئيس اتحاد المطاحن، رئيس اتحاد المخابز، رئيس جمعية حماية المستهلك.

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ويبحث الاجتماع بحسب آخر لحظة، ظاهرة صفوف الخبز بالتركيز على ولاية الخرطوم كنموذج، سيما بعد تفاقم الأزمة خلال هذه الأيام، ويستمع الاجتماع لرؤي تلك الجهات كل على حده في تلك الظاهره والسبل الكفيلة بتوفير الدقيق وانسيابه للمخابز بصوره تضمن وصول الخبز للمواطن لتخفيف اعباء المعيشه عليه بمشاركة ممثلي شباب الثورة ولجان المقاومة للرقابة علي المخابز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)