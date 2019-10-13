الكشف عن تفاصيل برنامج “قوى الحرية” الإسعافي

قال مصدر بـ”قوى الحرية والتغيير” إن قوى الحرية والتغيير ستسلم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة.

ويتضمن مشروع البرنامج الإسعافي على عدة محاور، منها محور إيقاف الحرب وإزالة آثارها وبناء السلام، ومحور التحول الديمقراطي، ومحور الاقتصاد والتنمية والسياسات المالية، ومحور بناء المواطن السوداني، ومحور العلاقات الخارجية والاستثمار.

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فيما تضمنت الأهداف العامة لبرنامج السياسات بحسب صحيفة السوداني، إيقاف الحرب ووضع أسس السلام، إزالة الفقر، وضع الأسس لتحول ديمقراطي، والتصدي للاحتياجات الاجتماعية الأساسية، وإقامة علاقات دولية متوازنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)