رقابة مشددة في المنافذ لمنع هروب رموز النظام السابق

التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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علمت مصادر عن صدور اوامر عليا بتشديد الرقابة في المنافذ “جواً، وبحراً، وبراً،” لمنع هروب رموز النظام السابق، وتأتي الخطوة فيب أعقاب تعيين نائب عام جديد.
وبحسب آخر لحظة، كانت سلطات جمارك محطة أرقين الحدودي، الاسبوع الماضي قد القت القبض على والي الخرطوم الأسبق أمين القطاع السياسي السابق، للمؤتمر الوطني، عبد الرحمن الخضر، متنكراً في طريقه إلى مصر هارباً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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