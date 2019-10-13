تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * مجلس الوزراء يقيل وكيل وزارة التربية ويلغي الدراسة يوم (السبت) * ضبط (1260) طبنجة مهربة في صحراء الشمالية اليوم التالي: * (الدبيلو) رئيساً لمفوضية السلام.. وإعفاء وكيل التربية ومديري التعليم في الولايات السوداني * (السوداني) تكشف تفاصيل برنامج (قوى الحرية) الإسعافي * لجنة المعلمين: الحكومة وافقت على الغاء عمل المدارس يوم السبت * السفير الليبي: التزين بالذهب ربما يكون سبب قتل السودانيات بليبيا توقف صادر الماشية بسواكن آخر لحظة *رقابة مشددة في المطار والمعابر لمنع هروب رموز النظام * مجلس الوزراء يتسلم برنامج التغيير اليوم * بعد تفاقم الأزمة.. الحكومة تبحث (صفوف الخبز) الجريدة Advertisements * نهب (36) مليار من عملاء البنك العقاري بنيالا * لجنة المعلمين: الحكومة وافقت على إلغاء عمل المدارس يوم (السبت) متضررو حريق سوق أم درمان يقاضون الكهرباء الوطن: * إتهامات لمدير شركة شهير بالفساد وتحركات لعزله * تلاعب بشهادات صحية لتصدير ماشية للسعودية الدار: * بالصورة والقلم.. أسرة قتيلة بنغازي الأولى تروي تفاصيل خطيرة للدار * زوج المرحومة عائشة يروي قصة اختطافها وقتلها من الألف للياء * هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول البشير تطعن بالمحكمة العليا * المكافحة بدنقلا تضبط أعداد ضخمة من (الطبنجات) بصحراء بيوضة * أسرة المهندس عبد الباقي المتهم في بلاغات فساد تكشف القصة الكاملة * أسرة المتهم تفتح بلاغاً ضد زوجته السابقة لدى جرائم المعلوماتية *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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