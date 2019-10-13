ترامب يصف منتقدي قرار انسحابه من شمال سوريا بـ"الحمقى"

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،عن قراره بالانسحاب من شمال شرق سوريا، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب هذا القرار، مطالبا الأمريكيين بعد الاستماع لمن يهاجمونه.

ووصف ترامب، اليوم الأحد، منتقدي قراره سحب قواته من شمال سوريا، واصفا إياهم بالـ"حمقى".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نفس الأشخاص الذين أدخلونا إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة، حيث انُفقت 8 مليار دولار وراحت آلاف الأرواح، يقاتلون الآن لإبقائنا هناك".

Advertisements

وأضاف: "لا تستمعوا لهؤلاء الذين لا يملكون حلا. لقد ثبت أنهم حمقى".

ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات بسبب إعلان إداراته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".