البحرين تعلن تأييدها للسعودية في استقبال آلاف الجنود الأمريكان

أيدت مملكة البحرين، موقف المملكة العربية السعودية، في استقبال آلاف الجنود الأمريكان، "مثمنة التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام".

وأعربت البحرين، اليوم السبت، عن تأييدها التام لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية الأمريكية في السعودية.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، "أكدت البحرين على أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية كونها ركيزة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها".

وأشارت الوكالة أيضا إلى "حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استتباب السلم والتصدي لكافة التحديات والتهديدات بما يحفظ لدول المنطقة سيادتها واستقلالها ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء".

وذكرت الوكالة، أن "مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت والداعم بقوة لكافة مبادرات وجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمنة التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام".