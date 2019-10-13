وفاة لاجئ سوداني غرقاً في مقاطعة جنوب غرب المابان

كشف محافظ مقاطعة جنوب غرب المابان ، في ولاية شمال أعالي النيل ، روبن هاني إيتا ، عن وفاة لاجئ سوداني من معسكر “يوسف باتيل” غرقاً ، وذلك يوم الخميس.

وقال المحافظ إيتا في تصريح لراديو تمازج الجمعة ، ان لاجئاً يبلغ من العمر ثلاثين عاماً مات غرقاً أثناء عبوره كبري “يالو” أثناء هطول الأمطار ، وتم إنتشال جثته صباح يوم الجمعة.

وأضاف “الشاب حاول عبور كبري أثناء هطول الأمطار ولسوء حظه غرق ونحن في مراسم دفنه”.

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وبين المحافظ، ان مقاطعته شهدت امطاراً غزيرة خلال اليومين الماضيين ، مما أدت إلى تدمير منازل اللاجئين بمخيم “يوسف باتيل” والسكان المحليين ،إلي جانب تدمير معظم المكاتب الحكومية، مبيناً أن هناك محاولات لنقل الاجئين السودانيين من إلى معسكر “كايا”.

وناشد المسؤول المحلي، المواطنين واللاجئين لعدم عبور كبري “يالو” أثناء هطول المطار في الأوقات الليلة لتجنب الخسائر.

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