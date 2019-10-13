توت قلواك يؤكد تكوين الحكومة الانتقالية في موعدها

أكد رئيس لجنة الفترة ما قبل الإنتقالية الخاصة باتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان ، تكوين الحكومة الإنتقالية في الموعد المحدد لها ، قاطعاً الشك أمام إمكانية التأجيل.

وتأتي تصريحات توت قلواك ، يوم الجمعة ، بعد أن أعلنت المعارضة بقيادة مشار ، وحركة لام أكول ، مقاطعتهما لتكوين الحكومة الانتقالية في شهر نوفمبر ، بسبب عدم إكتمال تنفيذ الترتيبات الأمنية وحل مسألة الولايات وحدودها.

وقال توت قلواك منيمى ، رئيس اللجنة ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، إن اللجنة على الاستعداد لتكوين الحكومة الانتقالية في 12 نوفمبر المقبل ، دون أي تأخير ، مشيراً أن ليس هناك أمامهم شيئاً بإستثناء تشكيل الحكومة.

وأضاف “ليس هناك أي إعتراض لدينا في اللجنة بشأن تشكيل الحكومة في نوفمبر”.

وأوضح قلواك ، ان اللجنة تعمل حالياً لاستكمال ترتيبات الفترة ما قبل الانتقالية المتعلقة بتدريب الجيش القومي وحل مسألة الولايات ، مبينا ان عمليات نقل قوات أطراف اتفاق السلام إلى نقاط التجميع لا تزال مستمرة.

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وكشف توت، عن لقاء مرتقب بين الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة رياك مشار ، ورؤساء جماعات المعارضة الأخرى قبل تشكيل الحكومة.

ومن المتوقع ان تعقد اجتماع طارئ نهاية أكتوبر الجاري في أديس أبابا ، لمناقشة تحديات تنفيذ اتفاق السلام ، بمشاركة مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

وتواجه اتفاقية السلام تحديات التنفيذ ، مع إقتراب موعد تشكيل الحكومة في 12 نوفمبر ، في ظل الضغوطات الدولية على الأطراف للالتزام بالجدول الزمني في مايو الماضي.

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