شبكة MTN تستأنف خدمتها بمقاطعة ايكوتوس بعد انقطاع لـ 4 سنوات

استانفت شبكة MTN للاتصالات خدماتها بمقاطعة ايكوتوس بولاية توريت، بعد انقطاع دام لخمسة أعوام، حسبما افاد مسئول محلي يوم السبت.

وقال عبد الله ديفيد لوسورو ، مهندس الاتصالات بالشركة، في تصريح لراديو تمازج، يوم السبت الماضي ان الشبكة انقطعت لسياسة الحكومة لوقف الشبكة في الأماكن التي تشهد سوء الأوضاع الامنية.

و اضاف لوسورو بالقول “لم تكن الشركة المسئولة عن هذه المشكلة، لكنها كانت سياسة الحكومة ولم تكن في ايكوتوس فقط، و لكن هناك العديد من الأماكن في جميع انحاء البلاد تأثرت بإغلاق الشبكة”.

وحث مسؤول الشركة، مجتمعات ايكوتوس للمحافظة على الممتلكات وعدم السماح للصوص بسرقة الوقود من الموقع لأنه إذا حدث ذلك سيؤدي الي توقف الشبكة عن العمل.

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و اوضح لوسورو ان وعورة الطرق منعتهم من الوصول إلى مناطق لافون ولوبيت لإعادة فتح الشبكة فيها.

من جانبه، أكد سيريلو اكويو لوا، محافظ مقاطعة ايكوتوس عودة الشبكة إلى المقاطعة.

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