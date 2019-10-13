اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السلطات تضبط كمية ضخمة من الأسلحة “تركية الصنع” فى الولاية الشمالية

0 نشر
مصدر الخبر / المشهد 0 تبليغ

Advertisements

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

ذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا”، أن قوة مشتركة من إدارة مكافحة التهريب في الولاية الشمالية “شمال السودان” تمكنت من تتبع وضبط 1200 قطعة سلاح، معبأة داخل 35 عبوة، عبارة عن مسدسات “تركية الصنع”، مُحملة على سيارتي نقل صغيرتين، قادمة من حدود إحدى دول الجوار، في طريقها لإحدى الولايات الشرقية.

وقال المقدم شرطة وحيد بابكر كالو مدير مكافحة التهريب في محلية “كريمة” في الولاية الشمالية، إنه تم توقيف اثنين من المتهمين خلال العملية التي تمت إثر توافر معلومات دقيقة لإدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية، وتم بعدها إعداد وتنفيذ كمين محكم لرصد ومطاردة المتهمين وتوقيفهما في الصحراء.

وأشار بابكر إلى أن الضبطية تأتي في إطار جهود المكافحة المستمرة، لمنع الجرائم العابرة وردع المهربين، حفاظا على الأمن والاستقرار وحماية الاقتصاد الوطني من عبث المخربين.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا