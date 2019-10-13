فيصل عجب: على مجلس المريخ أن يوفر المال ثم يبحث عن مدير كرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف قائد المريخ السابق ونجمه الأول فيصل عجب أسرارا مثيرة حول رفضه العمل مديرة كرة بالنادي مبينا أنه سمع بتعيينه في المنصب قبل أن يتلقى اتصالا من المجلس موضحا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أصدقائه يهنئه بتوليه المهمة مشيرا لأنه أبدى دهشة حقيقية ورد لصديقه بأنه لم يسمع مثل هذا الحديث إلا منه ولفت إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من عضو المجلس هيثم الرشيد ولم تزيد مدة المكالمة لأكثر من دقائق معدودة أفاده خلالها أن المجلس قرر تعيينه مديرا للكرة غير أنه رفض وأكد أنه مشغول بأعمال خاصة وغير مهيأ للعمل في الفترة الحالية مشيرا لأن العمل في النادي في الفترة الحالية قطعة من نار، مؤكدا أن المجلس لا يملك المال وهو ما يبدو واضحا للجميع. ونبه للطريقة التي خرج بها إبراهومة مؤكدا أنه سمع أن الديسكو غادر لاتهامه بتحريض اللاعبين مبينا أنه ذكر أن إبراهومة يحب النادي بدرجة لا تصدق ولا يمكن مقارنته بأي من اعضاء المجلس الحاليين. وطالب عجب المجلس توفير المال أولا ثم البحث عن مدير كرة. مؤكدا أنه يرى الأوضاع بالنادي مأساوية ولا تشجع مطلقا على العمل وكشف انه سيجد نفسه في دوامة حقيقية إن قبل بالمنصب بعيدا عن عدم قبوله للمبدأ لجهة أنه متفرغ لأعماله الخاصه التي أهملها كثيرا.

وذكر العجب أنه لا يعيش في جزيرة معزولة ويعلم كل ما يحيط بالنادي الذي أمضى فيه أزهى فترات حياته مبينا أنه يتنفس المريخ ويرتبط مع أنصاره بحب لا يمكن أن ينتهي بدليل أنه ما يزال يعيش أجواء النجومية وكأنه ما يزال لاعبا. مؤكدا أن هذا الحب لا يمكن أن يهدره بالعمل في الأجواء الحالية ليكون في موقع مسؤولية.

عجب أكد أنه لا يمكن أن يرفض طلبا للمريخ ولكنه لا يمكن أن يعمل في هكذا أجواء مبينا أنها ستخصم منه ولن تضيف له، مشددا أنه سيقبل بالعمل مجانا إن كانت الأجواء مهيأة لتقديم خبراته للنادي الذي أحب.