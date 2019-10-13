انخفاض كبير في أسعار الذهب بأسواق الخرطوم واستقرار الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب اليوم انخفاضاً كبيراً، حيث بلغ عيار 21 شراء للجرام 3300 جنيهاً ( سعودي وكويتي وبحريني وتركي) مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 2900جنيهاً . وفي سياق مواز كشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) في سوق العملات الأجنبية السبت عن ثبات في الأسعار حيث تم تداول الريال السعودي بأسعار (١٨.٥٠٠) جنيهاً للشراء و(١٨.٨٠٠) للبيع، والدرهم الإماراتي (١٨.٨٠٠) في مقابل (١٩) جنيهاً للبيع. واليورو (٧٩) جنيهاً و(٧٩.٧٠٠) للبيع. واحتفظ الدولار بسعره في تداولات اليوم بنحو (٧٠) جنيهاً للشراء في مقابل (٧١) جنيهاً للبيع.

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