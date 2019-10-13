سقوط قذائف بالقرب من دور عبادة تابعة للسريان شمال سوريا

سقطت، السبت، قذائف قرب دور عبادة تابعة للسريان، في شمال سوريا، كما أعلن عن ذلك الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني بشمال سوريا سنحاريب برسوم.
وقال برسوم لوكالة "سبوتنيك": سقطت عدة قذائف قرب دور للعبادة للسريان في المنطقة الحدودية بينما شهدت المنطقة عمليات نزوح جماعية مكثفة وهي تضم مناطق ومدن وقرى الدرباسية، ورأس العين، وتل الأبيض، والقرى المجاورة، وبأعداد كبيرة".
فضلا عن ذلك أشار إلى أن "عدد من الإرهابيين تمكنوا من الهرب من سجن جيركن بالإضافة إلى هروب عدد من عوائلهم من مخيم الهول".
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".
وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
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