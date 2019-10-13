هل غادر ماهر السوداني (ذا فويس)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضجت الشبكات الاجتماعية بخروج الفنان الشاب ماهر سامي من برنامج ذا فويس مبكراً دون أن يبلغ المراحل النهائية من المسابقة التي تقيمها مجموعة قنوات أم بي سي للموسم الخامس على التوالي، وتوقع كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خروج الفنان ماهر سامي مبكراً من المسابقة التي اجتاز فيها مرحلة الصوت وبس واختاره المطرب المصري محمد حماقي ليكون ضمن فريقه، وجاءت تلك التوقعات على إثر تغريده نشرها سامي في صفحته بتويتر قال فيها:” أجمل حاجة كانت في ذا فويس.. كمية المحبة البتحس بيها هناك بين الجميع، بساطة العلاقات وسرعة تكوينها … وكمية المشاعر الحلوة الكانت متبادلة…. بالجد كانت أجمل أيام في حياتي. وأظرف ما في الموضوع حجم المحبة والاحترام البتكنها الناس دي للشعب السوداني”