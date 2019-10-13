إتحاد الكرة يجري تعديلاً على مباريات المريخ الخرطوم بالممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أجرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني تعديلاً على مباريات المريخ الخرطوم في منافسة الدوري الممتاز.

وقرّرت بحسب الموقع الرسمي للنادي أنّ يواجه المريخ في السادس والعشرين من الشهر الجاري نظيره هلال الفاشر، فيما يلاعب في الثلاثين من ذات الشهر نظيره مريخ الفاشر.

وكانت اللجنة المنظّمة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن مواجهة المريخ لنظيره حي الوادي نيالا في السادس والعشرين من أكتوبر.

ويحتلّ المريخ في الوقت الراهن المرتبة السابعة في روليت الدوري الممتاز برصيد سبع نقاط