الإبعاد من رئاسة الهلال يهدد الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مصدر عالي الثقة أن رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال، مهدد بالإبعاد من رئاسة النادي قبل نهايته فترته في يونيو من العام المقبل.

ونقل موقع (النورس نيوز) عن المصدر قوله إن العقوبة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية في حق الكاردينال واتهامه بالفساد قد يجعل الفيفا يعاقب الرجل بالحرمان من العمل في المجال الرياضي في حال ثبوت التهمة الموجهة إليها من قبل الخزانة الأمريكية والتأييد التي وجدته من وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال بسبب تورطه في أنشطة فساد بدولة جنوب السودان وفقا لبيان الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، اتخذ إجراءً بحظر 5 شركات مملوكة للكاردينال ومنع الأميركيين من التعامل معها، بعد أن اتهموه بتوفير مدرعات أعطت حكومة جنوب السودان القدرة على شن هجمات على المدنيين الأبرياء.