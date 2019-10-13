تنفيذ حزمة مشروعات استثمارية بصندوق الاسكان بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال المهندس الخلوتى الشريف النور المدير العام لصندوق الاسكان والتعمير ولاية الخرطوم ان الصندوق نفذ حزمة من المشروعات الاستثمارية لإحداث تحول كبير في مشروعات الإسكان بأنماط مختلفة من أهمها السكن الرأسي التي قطع فيها الصندوق شوطاً كبيراً في عدد من المجمعات بمحليات ولاية الخرطوم.

وقال (لسونا ) إن التوسع في مشروعات الإسكان الرأسي أصبحت ضرورة ملحه كما أن نوعية تلك المشاريع تحقق الاستخدام الأمثل للأراضي مزودة تماما بالخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وطرق وخدمات صحية وتعليمية وغيرها .

وأبان أن تجربة السكن الرأسي بالصندوق نفذت في عدد من المخططات السكنية بولاية الخرطوم متمثلة فى مشروعات السكن الرأسي متعدد الطوابق بالمخططات في العاصمة كمخططات العودة السكني بسوبا غرب وخصص 50% فئوى للاتحادات عبر إتحاد العمال بتكلفة بلغت 427 الف جنيه بمقدم 20% بأقساط لمدة إحدى عشرة عاما والمتبقى تم توزيعه إستثمارى بواقع 770 الف جني بمقدم 40% والاقساط مابين 3-5 سنوات.

وقال إن الصندوق نفذ نمط ثالث للسكن المتطور لعدد 40 وحدة كنموذج للسكن الشعبى الرأسى فيما حوى سكن منطقة أبو سعد الثورة 73 الذى شرع الصندوق فى تنفيذه تطبق فيه المعايير والدراسات للوصول للتكلفة المناسبة حيث تم تصميم السكن الشعبى الرأسى بديلا للأفقى مركزين على الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحى.