وزير الشؤون الدينية…يطلع على مجمل الأوضاع بالنيل الأبيض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:ذ

قدم اللواء حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض تنويرا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح ببيت الضيافة تنويرا عن مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالولاية وموقف السيول والأمطار من حيث حجم الخسائر التي تعرضت لها عدد من المحليات والجهود التي بذلت في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وكان والي الولاية قد استقبل بمدخل مدينة ربك صباح اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف والوفد المرافق له من الهيئة العامة للحج والعمرة بحضور المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والمدير العام لوزارة التربية والتوجيه والأمين العام لحكومة الولاية والأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية.

وقال الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في تصريح لـ ( سونا ) إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على أداء الإدارات الولائية التابعة للوزارة والمشاركة في الورشة التقييمية والتقويمية لحج العام ١٤٤٠هـ للوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت حج الموسم المنصرم، وأضاف مفرح أنه اطلع من خلال لقائه مع والي النيل الأبيض على التفاصيل المتعلقة بالموقف السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، واستمع لتنوير ضافٍ عن الدمار والخراب الذي خلفته السيول والفيضانات .

وأعلن عن وقوف الحكومة الاتحادية مع الولاية لتجاوز آثار السيول والأمطار، ودعا المنظمات الوطنية والأجنبية لدعم حكومة النيل الأبيض من أجل إعادة البناء والتنمية والإعمار للمحليات المتضررة ودعم الأسر المنكوبة جراء هذه الكوارث،

من جهته أعرب اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض المكلف عن سعادته بهذه الزيارة التي قال إنها ستنعكس إيجابا لمصلحة إنسان الولاية، مشيرا إلى أنه قدم للوزير الاتحادي تنويرا شاملا للوضع السياسي والأمني والاقتصادي وكل ما يتعلق بمعاش الناس، مؤكدا جاهزية الولاية لتدشين فعاليات ورشة تقييم أعمال لجنة الحج للعام ١٤٤٠هـ من أجل الوقوف على السلبيات، والتعضيد على الإيجابيات، وأشار الوالي لأهمية هذه الزيارة باعتبارها أول زيارة لوزير اتحادي من الحكومة الانتقالية للنيل الأبيض للوقوف ميدانيا على قضايا الولاية في شتى المجالات .