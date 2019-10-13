إستئناف جلسات محاكمة البشير…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر عليمة، لموقع (سودان ديلي) أن المحكمة المُكلفة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ستُعلن هيئتي الاتهام والدفاع؛ لاستئناف جلسات القضية، عقب الفراغ من إجراءات الفحص التي تقدمت بها هيئة الدفاع لدى محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة الموضوع، برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، حددت الأسبوع الماضي جلسة لسماع أربعة شهود، تمت إضافتهم من قبل هيئة الدفاع. المادة السابقة إجتماعات للبنك الدولي بشأن الاقتصاد السوداني…. المقالة القادمة انخفاض كبير في أسعار الذهب بأسواق الخرطوم واستقرار الدولار

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