الشيخ عبد الحي بين بنت البوشي وبني علمان!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> ليت كل من وجه اليهم الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف رسالة في خطبته المدوية امس من منبر الجمعة يسمعوها ويعوها خاصة مجلس الوزراء الذي ارتكب (جليطة) جديدة زادت طينته بلة، وكشفت عواره وضعفه وهزاله السياسي وسذاجة اعضائه الذين ارتكبوا ــ وبالاجماع ــ موبقة خرقوا بها ابسط حقوق المواطنة، وذلك حين اعلنوا تضامنهم مع الوزيرة الجمهورية ولاء البوشي وكلفوا وزير عدلهم (باتخاذ الاجراءات اللازمة لاظهار هذا التضامن باعتبارها قضية عامة وليست قضية شخصية)!

> ثمة سؤال لذلك المجلس الغريب ماذا تراه يعني بالاجراءات التي يطلب من الوزير اتخاذها في قضية مرفوعة امام القضاء رغم انف المادة (115) من القانون الجنائي والمتعلقة بالتأثير في سير العدالة، ولماذا لم يفتح الـله على هذا الوزير الغريب بكلمة يناصحهم بها ويطلعهم على تلك المادة، هذا اذا فات عليه الخطأ السياسي والاخلاقي الفادح الذي ارتكبوه في حق العدالة وقبل ذلك في حق انفسهم؟!

> هل قصد اعضاء مجلس الوزراء بذلك القرار المعيب ارهاب الشيخ عبد الحي الذي لا يعرفون جسارته وقوته في الحق منذ ايام شبابه الاولى، ام ارهاب القضاء الذي يتعين عليه أن يعلم الآن، بهذا (القرار) الصادر من مجلس الوزراء وبهذا التوجيه الواضح لوزير العدل، ان الحكومة بقضها وقضيضها تخوض معركة ضارية ضد احد مواطنيها وعلى القضاء ان ينصر (حكومته) ظالمة او مظلومة؟!

> ازيدكم كيل بعير من الغرائب في بلاد العجائب، فقد انتفض الشاب الصغير ــ ولا ازيد!!! ــ واعني به وزير الشؤون الدينية (بتاع دعوة اليهود) ليحشر انفه في القضية متوعداً الشيخ عبد الحي الذي لا ارى ذلك الوزير، والـله العظيم، جديرا بأن يتتلمذ على يديه، ثم باتخاذ اجراءات لضبط الخطاب الديني بما يحد من حرية منابر المساجد، اما حرية منابر الصحافة فهذه يحرسها ويضمنها وزير اعلامهم الهمام فيصل محمد صالح بالرغم من اني لا ادري الى متى يطول صبره عليها؟! الايام بيننا وربك يستر!

> يحدث ذلك في حكومة رفعت شعار (حرية سلام وعدالة) بعد ان اتهمت النظام السابق بالاستبداد وكبت الحريات!

> كل هذا لأن الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف انتقد كرة القدم النسائية بالطريقة والعري الذي تمارس به في اوروبا وغيرها من دول العالم، كما انتقد (الفكر) الجمهوري الذي يقوده رجل ضال ومضل حكم عليه في السودان وخارجه بالردة.. رجل زعم انه بلغ من الكمال الانساني درجة ان ترفع عنه الصلاة التي لم ترفع عن سيدنا محمد صلى الـله عليه وسلم حتى توفاه الـله والذي كان يصلي حتى تتورم قدماه، والحديث يطول عن الضليل الذي زعم انه رسول (الرسالة الثانية) وكتب كتاباً بهذا الاسم (لطشه) من محيي الدين بن عربي الذي له كتاب بذات الاسم وبفهم قريب من (خرابيط) الضليل محمود محمد طه!

> لست ادري لماذا يتبارى هؤلاء الوزراء كل يوم او ايام في اظهار عدائهم للاسلام ابتداءً من وزير عدلهم المكلف بتسخير وزارته لدعم الوزيرة الجمهورية والذي اظن انه، موجب هذا التكليف، يفترض ان يضع خطة عاجلة يقدمها لمجلس الوزراء حول الكيفية التي سيضع بها ذلك القرار موضع التنفيذ باعتباره ذا اهمية قصوى تجعله يعلو على قضايا معاش الناس ومشكلات الوقود والدقيق وبقية المشكلات الاقتصادية والسياسية بعد ان صنف الشيخ عبد الحي وكل من يؤازره اعداء (او مواطنين درجة ثانية) ينبغي ان ينكل بهم من قبل مجلس الوزراء لان القضاء (ما مضمون)، سيما وقد قام بشطب دعوى اسماء ابنة المرتد الضليل محمود محمد طه المرفوعة ضد شيخنا الجليل!

> طبعاً وزير العدل (ما حا يقصر) في التصدي لتكليف مجلس الوزراء، فبين الرجل وشيخ عبد الحي بعد المشرقين، سيما انه من عتاة بني علمان، ومعلوم ان الوزير نصر الدين (سلامة الاسم)! ظل ينافح عن العلمانية حتى قبل ان يؤدي القسم، وظل يتكلم ويتكلم ويتكلم عنها وعن عظمتها واهميتها حتى ظننت انه سينقل مكتبه من وزارة العدل لينشئ منبراً للحديث والخطابة يتخذه مكتباً باسم (المنبر العلماني)!

> ربما سمعتم قرائي بقصته مع المريسة التي دافع عنها باعتبارها ثقافة سودانية اصيلة وعريقة يمارسها حسب قوله (عدد كبير جداً) من السودانيين غير المسلمين، بل ان الرجل ــ لله دره ــ دافع عن حقوق حفظة القرآن الذين يتعاطونها، وقال ان منع هؤلاء من المريسة يمكن ان تنتج عنه حروب .. صدقوني انه قال ذلك!

> اما وزيرة التعليم العالي صغيرون التي سميتها رغم انف اللغة العربية (ديكة) العدة والتي امسكت بعكاز دون كيشوت لتحارب به طواحين الهواء والتي وصفت المذاهب الاسلامية الاربعة بـ (المزعجة) بالرغم من ان جدها هو الذي ادخل المذهب المالكي في السودان، فقد وجدت نصيراً لها في الجمهوريين اتباع الضليل محمود محمد طه والوزيرة ولاء البوشي، فقد اصدر الجمهوريون بياناً هاجموا فيه اصوات الأذان ووصفوها بـ (المزعجة).. فالطيور على اشكالها تقع.

> الحديث ذو شجون، ولولا ضيق المساحة (لفشينا غلبكم) مما يصنع هؤلاء الذين ابتلينا بهم وابتلي بهم السودان، ولكن الايام بيننا إن شاء الـله.