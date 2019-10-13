ليبيا.. محرقة السودانيين!.. بقلم كمال عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> ما يحدث للسودانيين في ليبيا، أمر مُحيِّر وخطير، يحتاج لوقفة جادة وموقف صارم من الحكومة لحماية رعاياها الذين تتقاذفهم الأمواج، ويواجهون الأهوال في أراضٍ صارت محرقة تلتهم أجسادهم وأرواحهم بلا هوادة.

> لم تكن حادثة اغتيال نساء سودانيات في ليبيا أول الكوارث، ولن تكون الأخيرة.

> قبلها عانى سودانيون وأفارقة في أحداث الزاوية البشعة عام 2000م، وفُجعت بلادنا بتضرر المئات ما بين قتيل وجريح ومفقود.

> في عام 2011م تعرض عدد من السودانيين لعمليات ذبح وقتل بدعوى أنهم مرتزقة ويحاربون إلى جانب معمر القذافي.

> في عام 2014م قُتل (29) سودانياً وجُرح آخرون إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزلهم بمدينة طرابلس.

> في أواخر عام 2018م اهتز العالم بأكمله وهو يشاهد مقطع فيديو لرهائن سودانيين مقيدين بالسلاسل، اختطفهم مسلحون ليبيون ومارسوا معهم أبشع أنواع التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، لأجل حفنة دولارات طلبوها فدية.

> لاعب المريخ السماني الصاوي الذي احترف في صفوف الاتحاد الليبي في عام 2018م، قال في تصريحات لصحيفة (قوون) إنه لم يستطع مواصلة المسيرة في ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية السيئة، والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل من قبل الجماهير حال أحرز هدفاً في شباكهم، وهو ما جعله يقرر إنهاء رحلته في ليبيا والعودة إلى السودان.

> حتى في الخرطوم ارتكب ليبيون جريمة شقة شمبات التي لم يسمع بمثلها مجتمعنا من قبل، عندما قام الجناة في يوم من أيام شهر يوليو 2018م، بتقطيع أجساد الضحايا ورمي بقاياهم في مكب نفايات.

> ملف حركات دارفور مع نظام القذافي ومن بعده خليفة حفتر زاخر بالتجاوزات والتآمر، حيث سعى هؤلاء إلى تقوية الحركات وتغذيتها لتقلق نظام الخرطوم، وفتحت ليبيا أراضيها وخزائنها لأجلهم، فأريقت دماء كثيرة في مسارح العمليات وخلفت الحرب آثاراً لن يمحوها الزمن بسهولة.

> بسبب الوجود الكثيف لداعش في ليبيا لقي عدد من الشباب السودانيين حتفهم بعد أن تم اجتذابهم إلى هناك، وصرنا نسمع في كل مرة عن إعادة أطفال وأسر لدواعش قُتلوا في عمليات انتحارية بالأراضي الليبية.

> لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاولت حكومة القذافي إذلالنا بسداد قرض قدموه لحكومة السودان في فترة حكم الرئيس جعفر نميري.

> عزة وكرامة الشعب السوداني رفضت (لي الذراع) فتكاتفوا وجمعوا مبلغ القرض في ملحمة شهيرة عُرفت بـ (قرش الكرامة) وفاضت الأموال لدرجة أن وزارة المالية سددت بالبقية بعض الديون الخارجية.

> يستمر المسلسل المشؤوم هذه الأيام بصورة تجعلنا نضع أيادينا على قلوبنا، ونتابع بقلق بالغ ما يحدث من استهداف كريه للنساء السودانيات في ليبيا.

> إحدى العصابات تقوم بعمليات اغتيال بطريقة ممنهجة لعدد كبير من السودانيين والسودانيات، ولا ندري حتى الآن ما هي الأسباب أو الأهداف من وراء هذه الأعمال العدوانية تجاه مواطنين سودانيين ذهبوا هناك تسبقهم خديعة الأحاديث المنمقة عن أواصر الصداقة والأخوة التي تربط البلدين الشقيقين!

> هل نكتفي بالشجب والإدانة واستدعاء السفير فقط، أم تكون هناك خطوات أشد صرامةً لوقف هذه المجازر؟