ماذا يجري في الخلاوي.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في عام ٢٠٠٩م أجريت تحقيقاً صحفياً لصالح صحيفة (الرأي العام) تحت عنوان: (اغتصاب حمادة)، التحقيق كان يحكي عن تعرض الطفل حمادة لاغتصاب من قبل شيخ الخلوة ومدرب السباحة في واحد من أكبر الأندية بالخرطوم.

شيخ الخلوة كان شاباً يدرس في السنة الثالثة بكلية الشريعة بإحدى الجامعات، ويقصر جلبابه ويطيل لحيته ولا يصافح النساء ولا يستمع للموسيقى و.. ويغتصب الأطفال.

الطفل حمادة كان ينتمي لأسرة من الطبقة المستنيرة النخبوية، فأخضعته والدته لعلاج نفسي استمر لفترة طويلة لإزالة آثار الاغتصاب النفسية والبدنية.

عقب ذلك التحقيق وعقب عدة حوادث مشابهة، كان القاسم المشترك والملفت للنظر في تلك الحوادث شيخ الخلوة في كل حادثة..!

وقد كنت اتساءل دوماً لماذا ترتفع حوادث الاغتصاب والتحرش وسط أطفال الخلاوي ومن قبل بعض الشيوخ..!

وبتحليل بسيط استدركت أن ميزة الحصانة التي تمنحها الأسر لأولئك الشيوخ والثقة التامة بحكم الفهم المعتاد أن شيخ الخلوة رجل دين يحفظ القرآن وينبغي أن يكون منهجه عبادةً وسلوكاً.

كل ذلك يجعل الأسر تأمن على أطفالها عند أولئك الشيوخ، وهي لا تدري أن الذئب يأكل من الغنم القاصية.

ذلك أن بعض هؤلاء الشيوخ يستغلون فرصة المبيت والخلوة بأولئك الأطفال، فيمارسون أمراضهم المستعصية، يساعدهم في ذلك خوف الأطفال منهم، وما يطبعونه عليهم من وجوب السمع والطاعة.

هذا طبعاً غير العامل الأساسي وهو غياب هؤلاء الأطفال عن أسرهم بالشهور والسنوات، الأمر الذي يجعلهم تحت رحمة هذه النوعية من الشيوخ.

قبل يومين انتشر (فيديو) لمجموعة كبيرة من أطفال الخلاوي تعرضوا للتعذيب من قبل شيخ الخلوة.. التعذيب تطور من الضرب بسياط العنج والجنازير إلى مسح عيونهم وجروحهم بالشطة.

ما ينبغي قوله ما لم تهيأ البيئة الآمنة لأطفال الخلاوي من رعاية طبية وإشراف من جهات رسمية ومتابعة دورية وتأهيل لتلك الخلاوي بكاميرات مراقبة وتفريق في المضاجع وفصل لسكن شيخ الخلوة عن الأطفال ومتابعة من قبل الأسر، فلا داعي لتلك الخلاوي التي ترتكب فيها الانتهاكات.

الإسلام نفسه لم يأمرنا بأن نلقي بأبنائنا إلى التهلكة، وأن نعرضهم لأسوأ أنواع الانتهاكات الجنسية والعقاب البدني والنفسي.

الآن وليس غداً اخضعوا أطفال الخلاوي لكشف خاص وانتظروا النتيجة، وليت الجهات المعنية تمتلك الشجاعة للقيام بمثل هذا الإجراء وإعلان نتائجه على الملأ.

خارج السور

كل من يحتج على الكشف الطبي لطلاب خلوته أبدأوا به أولاً.