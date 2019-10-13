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وفاة برلماني في ولاية أويل بجنوب السودان

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مصدر الخبر / راديو تمازج 0 تبليغ

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توفي رئيس لجنة الصحة بالمجلس التشريعي في ولاية أويل بجنوب السودان يوم الإثنين بعد صراع مع المرض بمستشفى جوبا التعليمي.

وقال بينسون أبوثامبلو ، نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الولائي، في تصريح لراديو تمازج الخميس، إن العضو البرلماني أركانجلو بيت وول ، توفي بسبب مرض قرحة المعدة كان يعاني منه لفترة طويلة بالعاصمة جوبا ، صباح يوم الإثنين أثناء تلقيه العلاج.

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وعبر المجلس، عن تعازيه لأسرة الفقيد ومواطني ولاية أويل بصورة عامة.

 

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