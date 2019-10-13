تفشي الملاريا في مقاطعة عدار بأعالى النيل

كشف محافظ مقاطعة عدار في ولاية شمال أعالي النيل ، عن تفشي الملاريا في المقاطعة بسبب السيول والفيضانات.

وقال المحافظ جوزيف قوج ، في تصريح لراديو تمازُج الثلاثاء ، إن المقاطعة تشهد انتشاراً واسعاً للملاريا وسط المواطنين ، مشيرا الى ان المقاطعة ليست فيها أدوية العلاج من الملاريا ، وان المواطنين يقطعون مسافات طويلة لتلقي العلاج في منطقة فلوج.

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وارجع جوزيف ، تفشي مرض الملاريا بسبب مياه الأمطار والسيول ، مناشداً المنظمات الإنسانية لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من مياه الأمطار.

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