تفشي الملاريا في مقاطعة عدار بأعالى النيل

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم
كشف محافظ مقاطعة عدار في ولاية شمال أعالي النيل ، عن تفشي الملاريا في المقاطعة بسبب السيول والفيضانات.
وقال المحافظ جوزيف قوج ، في تصريح لراديو تمازُج الثلاثاء ، إن المقاطعة تشهد انتشاراً واسعاً للملاريا وسط المواطنين ، مشيرا الى ان المقاطعة ليست فيها أدوية العلاج من الملاريا ، وان المواطنين يقطعون مسافات طويلة لتلقي العلاج في منطقة فلوج.
وارجع جوزيف ، تفشي مرض الملاريا بسبب مياه الأمطار والسيول ، مناشداً المنظمات الإنسانية لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من مياه الأمطار.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع راديو تمازج