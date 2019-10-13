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الخرطوم الوطني يتلقى عرضًا من أجلّ محمد المصطفى

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

قال نادي الخرطوم الوطني اليوم”السبت” إنّه تلقى خطابًا رسميًا من نادي موتيمبا الكونغولي طالبًا فيه التعاقد مع اللاعب محمد المصطفى.

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ووفق الموقع الرسمي للنادي فإن الإدارة لم تقرّر بشأن إكمال لجهة أنّها في انتظار العرض المالي من النادي الكنغولي.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنّه لن يمانع التخليّ عن اللاعب، وسيكون وفقًا للقيمة المالية التي سيقدّمها النادي الكنغولي.

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