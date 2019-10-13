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مطالبات بإعطاء حريات للمرأة في مقاطعة باقيري

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مصدر الخبر / راديو تمازج 0 تبليغ

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طالبت النساء والطالبات في مقاطعة بقيري الجديدة في ولاية توريت بجنوب السودان ، بضرورة إتاحة حريات تجعل المرأة قادرة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة.

وقال قالت الطالبة يلا يونس أنطوني ، التي أصبحت محافظاً لمقاطعة بقيري لمدة 24 ساعة ، على شرف الإحتفال باليوم العالمي للفتيات يوم الجمعة، بضرورة تمكين المرأة حتى تقوم باتخاذ قراراتها. 

وشددت السيدة انطوني، لدى ترأسه الاجتماع الأمني في المقاطعة ، على ضرورة وضع سياسات تجعل المراة قادرة على إتخاذ قراراتها بصورة مستقلة في ظل التحديات التي تواجه النساء.

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ابانت ، ان المراة هي غير قادرة على إتخاذ قراراتها بصورة مستقلة ، في ظل تعرضها للعنف الجسدي او على أساس النوع، مناشدة سكان المقاطعة لتقليل التحركات الليلية من أجل أمنهم الشخصي.

 

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