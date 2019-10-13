مثول وزير البترول ومسؤول شركة " GPOC" يمثلون أمام مجلس الولايات

مثل أمام أعضاء مجلس الولايات في جنوب السودان وزير البترول ونائب رئيس شركة ” GPOC” لتوضيح أسباب التسرب النفطي في إقليم الوحدة.

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي ، أدت تسرب النفط في آبار منطقة إقليم الوحدة ، إلى تلوث البيئي في المنطقة.

وقال وزير البترول ، أوو دانيال شوانق ، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ، أن الوزارة تعمل جاهداً من أجل تجديد خطوط أنابيب النفط ، لتجنب المزيد من تسربات النفطية في المستقبل.

وأبان الوزير أن شركة “GPOC” للبترول ، قامت بمعالجة التسرب النفطي في المنطقة ، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يشهد انابيب النفط ضغطاً في الأشهر المقبلة بسبب زيادة الإنتاج.

وأكد شوانق في حديثه ، إستعداد الوزارة لأي احتمالات تسرب النفط خلال الأنابيب الناقلة. كاشفاً عن لجان فنية لمراقبة أنابيب النفط بهدف معالجة المشاكل قبل حدوث أي انفجار.

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في ذات السياق قال نائب رئيس شركة “GPOC” مجاك أروب ، في تصريحات للصحفيين ، أنهم يسيطرون على الوضع في التدفقات النفطية عبر أنابيب النفط في إقليم الوحدة.

ورغم التدفق النفطي في مناطق المنتجة للنفط ، نفى مجاك أن يكون هناك تلوث بيئي واضح في المنطقة.

وأوضح مجاك ، أنه مثل أمام أعضاء مجلس الولايات للشرح ، التدفق النفطي ، في أبار النفط في مربعات “1،2،4″ التي تديرها شركة ” GPOC”.

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