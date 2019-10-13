الاتحاد يصدر تعميماً بخصوص عقود اللاعبين

الخرطوم _ (اليوم التالي)

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميما بخصوص عقود اللاعبين وتسجيلاتهم، بعداللغط الذي دار حول تسجيلات وعقودات اللاعبين المحترفين والهواة. وقرر الاتحاد أن أي لاعب انتهى عقده مع ناديه في أو قبل فترة التسجيلات الأخيرة (يوليو 2019)، ولم يجدد عقده أو يقيد في ناد آخر، يوقف نشاطه، إذا كان يلعب لناديه السابق. أي محترف ينتهي عقده بالفترة ما بين أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر – أي قبل فترة التسجيلات القادمة – يجوز له اللعب مع ناديه حتى ديسمبر 2019م ، على أن يدفع له ناديه أجراً ضعف المنصوص عليه في العقد.

أي لاعب انتهت فترة تسجيله أو ستنتهي في أو قبل ديسمبر 2019م، يواصل اللعب مع ناديه حتى التسجيلات القادمة ويطلق سراحه عندها، علماً أنه حسب لائحة انتقالات اللاعبين الصادرة من الاتحاد، فإن أي لاعب تم تسجيله في فترة الانتقالات الأخيرة (يوليو 2019م)، ستكون فترة قيده 3 سنوات، وليست

أي إعادة قيد خلال فترة تسجيله، أو بعد انتهاء فترته ستكون سنتين فقط لذات النادي، وذلك في كل فترة ينوي التجديد بها.

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