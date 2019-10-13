(سونا)- وسط حضور كبير تقدمه المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم في الخرطوم2، تم تكوين الرابطة القومية لتشجيع المنتخبات الوطنية، وهو المشروع الذي جاء برعاية اللجنة الإعلامية لدعم المنتخبات الوطنية التي يقودها الأستاذ إسماعيل حسن رئيساً. وفي مستهل اللقاء تحدث السلطان حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ، شاكراً على الحضور والاهتمام، وواعداً بالإشراف المباشر على كل مايلي الرابطة، متحدثاً عن الأدوار المفترضة في أدائها وحضورها في مباريات المنتخبات داخل وخارج السودان سنداً لصقور الجديان، وأضاف رئيس لجنة المنتخبات أنه على استعداد تام لاقتناء أفضل الأدوات التشجيعية، وتخصيص مقر للرابطة يكون منطلقا لكل أنشطتها، وامتدح الجهود الكبيرة المبذولة في إطار المنتخبات على مختلف الأُطر الإدارية والفنية والإعلامية، والتي تحتاج إلى مكونها الرابع لتكتمل أركانها وهو التشجيع الحلقة الأهم، آملاً أن تكون البداية الحقيقية للتفوق على حضور مباريات الأندية قد حدثت في مواجهة تشاد الأخيرة، والتي يجب أن تتزايد وتتواصل كمنهج يعكس صورة طيبة، مزدانة بروح وطنية خالصة. وتم تبادل الكلمات خلال اللقاء الذي حظي بحضور إعلامي كبير، وفي المجمل كان التناول لديمومة العمل التشجيعي في المنتخبات الوطنية وإقامة الورش والبروفات التشجيعية قبل كل المباريات الوطنية، وفي الختام تم التأمين على تكوين الرابطة كالآتي: خالد عبدالله حنفي (ليمونة) رئيساً، مأمون عبدالله نائباً للرئيس، احمد الحنان أميناً للمال، احمد بشير علي كرار أميناً عاماً، مرتضى الشيخ مساعدا للرئيس، وعضوية كل من: مصطفى البلال، عوض الكريم بابكر، نصرالدين مختار، فضل الله الصحاف، المعز خشم الموس، فخري فيصل، أحمد عبدالله، جعفر سنادة، ناجي حسن، السر أحمد قسم السيد، وعلي الحويري.

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