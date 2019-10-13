احباط تهريب أسلحة تركية

الخرطوم: الانتباهة أون لاين

أحبطت السلطات، السبت، تهريب أسلحة تركية الصنع قادمة من إحدى دول الجوار كانت في طريقها إلى الولايات الشرقية. وقال مدير مكافحة التهريب بالولاية الشمالية المقدم شرطة وحيد بابكر كالو: “إنه تم تتبع وضبط 1200 قطعة سلاح معبأة داخل 35 كرتونة وهي عبارة عن طبنجات تركية الصنع، محملة في 2 عربة بوكس كانت في طرقها للولايات الشرقية”. وأكد توقيف 2 من المتهمين خلال العملية التي تمت إثر معلومات دقيقة توفرت لمكافحة التهريب بالولاية الشمالية، حيث تم إعداد وتنفيذ كمين محكم لرصد ومطاردة المتهمين وتم توقيفهم بالصحراء بمحلية مروي شمال البلاد. وقال إن الضبطية تأتي في إطار جهود المكافحة المستمرة لمنع الجرائم العابرة وردع المهربين حفاظا على الأمن والاستقرار وحماية الاقتصاد الوطني من عبث المخربين.

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