ضبط (1260) قطعة سلاح بصحراء بيوضة في الشمالية

دنقلا: الصيحة الآن

ضبطت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية (1260) قطعة سلاح “طبنجة” قادمة من دولة مُجاورة، بعد توفُّر معلومات ومُطاردة ماراثونية لقوات المُكافحة بالصحراء في منطقة (الباجا) غرب مدينة الدبة.

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وأكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري خلال وُقُوفه على الضبطية بمباني المُكافحة في دنقلا برفقة نائب مدير شرطة الولاية وممثل جهاز المخابرات العامة، أكّد عَلَى دَور قُوّات المُكافحة بالولاية الشمالية.

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية العقيد شرطة أحمد الطيب الفضل في تصريح صحفي اليوم (السبت)، إنّه تَمّ ضبط السلاح داخل عربة بوكس “دبل كاب” ومتهمين اثنين، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية في مُواجهتهما بعد التحريات الأولية، وأوضح أنّ الضبطية تأتي في إطار سياسة هيئة الجمارك الرامية للقضاء على ظاهرة التهريب بأشكاله كَافّة وترسيخاً للأمن والاستقرار في رُبُوع البلاد، وقال إنّ قُوّات مُكافحة التّهريب بالولاية الشمالية تعمل بمهنيةٍ تامّةٍ لحماية حُدُود البلاد الشمالية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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