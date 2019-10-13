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وزيرة الخارجية تؤكد على تعزيز العلاقات مع البحرين

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مصدر الخبر / صحيفة السوداني 0 تبليغ

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(سونا) جددت معالي وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبدالله لدى استقبالها اليوم للسيد عبدالله الربيعي القائم بالأعمال البحريني الجديد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع مملكة البحرين الشقيقة.

ومن جانبه أشاد القائم بالأعمال بالتطورات السياسية في السودان والحضور القوي للسودان في المحافل الدولية في الآونة الأخيرة، وقدم دعوة للسيدة الوزيرة للمشاركة في منتدى المنامة السنوي .

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