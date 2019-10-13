وزيرة الخارجية تلتقي السفير الجزائري

(سونا) إلتقت وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبد الله بمكتبها اليوم السيد منور ربيع سفير الجزائر بمناسبة إنتهاء فترة عمله في السودان.

وعبرت الوزيرة عن تقديرها للسفير الجزائري على جهده في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه تقدم السفير الجزائري بالشكر لحكومة السودان ووزارة الخارجية على الدعم والمساعدة التي وجدها أثناء فترة عمله

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